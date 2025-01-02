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Найджел Мэнселл: «Хэмилтон удивит в «Феррари», огромная ошибка – считать Льюиса андердогом в борьбе с Леклером»

Мэнселл с оптимизмом ждет дебюта Хэмилтона за «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл дал прогноз на выступления Льюиса Хэмилтона в паре с Шарлем Леклером в «Феррари».

«На мой взгляд, присоединиться к «Феррари» – самое волшебное решение, которое он мог принять. Команда крайне конкурентоспособна, может выиграть титул.

Мне без разницы, что говорят о Льюисе. Он гонщик высочайшего уровня. Я всегда был его фанатом и долгое время оставался одиноким голосом. Я испытал большую гордость, когда увидел невероятно талантливого молодого человека, который пришел и взял штурмом сцену «Ф-1».

Бороться с Леклером непросто, но, думаю, соперничество будет здоровым. Некоторые могут считать Льюиса андердогом, но это стало бы огромной ошибкой. Полагаю, он всех удивит. Может, понадобится пара тестов, чтобы освоиться, но я вижу его полное возрождение в «Феррари».

Не хочу сказать, что Шарль не даст ему серьезный бой – случаются уик-энды, когда у него все идеально. Но необходимо делать это стабильнее. Многие побеждают в гонках, но забрать чемпионат – другая история.

Рискну гарантировать, что Льюис способен на еще один титул, если обретет мотивацию. Легко. Никогда не говори «никогда» в этой игре, и [сезон-2025] должен выйти очень плотным. «Феррари» здорово себя проявила, и, думаю, будет невероятно захватывающе», – сообщил британец Daily Mail.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
Найджел Мэнселл
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoШарль Леклер
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