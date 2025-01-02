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Ферстаппен собирался назвать кота в честь гоночного инженера, но передумал – Пенелопе Квят не понравилось имя Джи-Пи

Гоночный инженер в шутку пожаловался на выбор Ферстаппеном имени для кота.

Макс Ферстаппен и его гоночный инженер Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе рассказали о выборе имени для нового кота пилота «Ред Булл».

«Я немного разочарован. Он взял нового кота и говорил, что назовет его Джи-Пи, но в итоге выбрал Донателло или какое-то такое дурацкое имя», – сообщил Ламбьязе в эфире Sky Sports.

Четырехкратный чемпион отреагировал на вопрос о коте и своем инженере.

«Коты и Джи-Пи – класс. Да, это замечательно. Они все одинаковые – если бы они были достаточно большими, то захотели бы тебя убить», – произнес Ферстаппен.

Макс пояснил, что отказ от имени Джи-Пи связан с мнением дочери своей подруги Келли Пике – Пенелопы Квят:

«Я спросил у Пенелопы, как она хочет его назвать. Ей совсем не хотелось называть кота Джи-Пи, так что пришлось выбрать другое имя».

Ферстаппен признался, что, несмотря на наличие дома кошек, больше любит собак:

«Я собачник. Я вырос с собаками и кошками, просто коты чуть более самостоятельные дома, знаете. У меня много перелетов, а собака требует большой заботы, она как ребенок. Так что с ней немного сложнее.

Даже если бы у меня была собака, я бы не хотел привозить ее [на гонки] – это большой стресс. Все хотели бы ее потрогать, это нездорово для собаки».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sportskeeda
собаки
logoкоты
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Келли Пике
logoРед Булл
Джанпьеро Ламбьязе
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