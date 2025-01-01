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Команды «Ф-1» начали разрабатывать болиды-2026

С десяти команд «Формулы-1» сняли запрет на разработку машин нового поколения на сезон-2026.

В следующем году произойдет смена технического и моторного регламентов.

С 1 января 2025 года коллективы могут использовать аэротрубу и компьютерные симуляции для работы над новыми болидами. Ранее специалисты могли лишь обсуждать общие идеи.

Ограничения не касались «Кадиллака», который вступит в «Ф-1» в 2026-м в качестве 11-й команды.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Кадиллак
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