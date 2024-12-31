Кевин Магнуссен: «Точно знаю ощущения Антонелли в «Мерседесе», потому что был в такой ситуации в «Макларене»

Магнуссен провел параллели между собой и новичком «Мерседеса» Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен сравнил приглашение в «Макларен» в 2014 году со ставкой «Мерседеса » на Андреа Кими Антонелли в 2025-м.

«Думаю, то, как я попал в «Формулу-1»… Я выиграл младшую серию и попал в «Формулу-1» с большой командой. Тогда это было все равно, что оказаться в «Мерседесе». Если посмотреть на Антонелли сейчас, это молодой парень, приходящий в одну из самых больших команд.

Я точно знаю эти ощущения, потому что был в такой ситуации. Забавно об этом вспоминать. Я был в таком хорошем положении, а потом «Макларен » просто начал опускаться вниз. Немного не повезло.

Если оглянуться на историю, команда всегда была на высоте, так? А в тот год впервые стала опускаться. Так что не повезло, но ладно, что есть, то есть. Надо быть довольным тем, что я провел десять лет в «Формуле-1», – заявил датчанин.

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