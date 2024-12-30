Йос Ферстаппен: «Макс в лучшей форме – без понятия, можно ли прибавить еще»
Ферстаппен-старший ответил на вопрос о будущем прогрессе сына.
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен поделился мнением о том, способен ли лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен стать сильнее.
«Ну, он точно в своей лучшей форме. И я не знаю, можно ли прибавить еще. Без понятия.
Как кажется, он делает то, что должен делать, показывает силу в решающие моменты. Это важно», – подчеркнул Йос в эфире Viaplay.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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