Йос Ферстаппен: «Макс в лучшей форме – без понятия, можно ли прибавить еще»

Ферстаппен-старший ответил на вопрос о будущем прогрессе сына.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен поделился мнением о том, способен ли лидер «Ред Булл » Макс Ферстаппен стать сильнее.

«Ну, он точно в своей лучшей форме. И я не знаю, можно ли прибавить еще. Без понятия.

Как кажется, он делает то, что должен делать, показывает силу в решающие моменты. Это важно», – подчеркнул Йос в эфире Viaplay.

Макс Ферстаппен: «В пять лет я матерился со взрослыми»

Хуан-Пабло Монтойя: «Невозможно считать Ферстаппена фаворитом сезона-2025, титул разыграют «Макларен» и «Феррари»