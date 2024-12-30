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  • Гельмут Марко: «Шанс для Переса в «Ф-1» всегда возможен как для опытного гонщика»
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Гельмут Марко: «Шанс для Переса в «Ф-1» всегда возможен как для опытного гонщика»

Марко допустил возвращение Переса в «Ф-1».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил перспективы Серхио Переса после разрыва с командой и ухода из «Формулы-1».

«Он продолжал вновь и вновь надеяться, что получится вернуть прежнюю форму. Он выиграл с нами пять Гран-при, стал вице-чемпионом в прошлом году. Но не сработало. Затем он наконец понял, что возрождение невозможно, и разрыв стал наилучшим решением.

Разнообразные возможности на будущее все равно остаются. Думаю, он все еще надеется выступать в «Формуле-1», хотя, конечно, все места на следующий год заняты. Но, если он проведет на скамейке один сезон, то шанс для него как для опытного гонщика всегда возможен», – заявил Марко в интервью Sport.de.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
возможные переходы
logoРед Булл
logoСерхио Перес
logoГельмут Марко
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