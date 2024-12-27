Габриэл Бортолето: «Хочу выигрывать гонки, сражаться за что-то важное в «Ф-1»

Бортолето поставил перед собой высокие цели в «Ф-1».

Габриэл Бортолето рассказал, чего ждет от дебюта в «Формуле-1» в 2025 году в составе «Заубера » после титула в «Формуле-2».

«[Среди чемпионов «Ф-2»] есть гонщики, выигрывавшие гонки в «Формуле-1», сильные претенденты на титул в будущем, так что для меня это честь. Это очень сильные пилоты, вдохновляющие молодое поколение, проходящее через «Ф-2» и «Ф-3». Здорово стать частью этого клуба. Теперь посмотрим, что получится в «Ф-1».

Я проявил себя, выиграв «Ф-3» и «Ф-2», я заслуживаю находиться тут. Я получил сделку не по какой-то другой причине, я благодаря победе в обоих чемпионатах, как это сделали Пиастри , Расселл и Леклер .

Я счастлив представлять свою страну, но само по себе это не удовлетворяет меня полностью. Я хочу представлять свою страну и выступать хорошо. Я хочу выигрывать гонки в будущем, сражаться за что-то важное. Но сначала нужно прибавить в гоночном плане, добиться прогресса в «Ф-1», сейчас это главное.

Однако моя цель выше. Я не хочу просто быть гонщиком «Формулы-1». Я хочу сражаться за что-то, дать своей стране повод для гордости за свои достижения», – заявил бразилец.

В «Ф-1» – новая надежда Бразилии! «Ауди» рискнула и заменила победителя Гран-при на дебютанта