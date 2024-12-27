  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Габриэл Бортолето: «Хочу выигрывать гонки, сражаться за что-то важное в «Ф-1»
0

Габриэл Бортолето: «Хочу выигрывать гонки, сражаться за что-то важное в «Ф-1»

Бортолето поставил перед собой высокие цели в «Ф-1».

Габриэл Бортолето рассказал, чего ждет от дебюта в «Формуле-1» в 2025 году в составе «Заубера» после титула в «Формуле-2».

«[Среди чемпионов «Ф-2»] есть гонщики, выигрывавшие гонки в «Формуле-1», сильные претенденты на титул в будущем, так что для меня это честь. Это очень сильные пилоты, вдохновляющие молодое поколение, проходящее через «Ф-2» и «Ф-3». Здорово стать частью этого клуба. Теперь посмотрим, что получится в «Ф-1».

Я проявил себя, выиграв «Ф-3» и «Ф-2», я заслуживаю находиться тут. Я получил сделку не по какой-то другой причине, я благодаря победе в обоих чемпионатах, как это сделали Пиастри, Расселл и Леклер.

Я счастлив представлять свою страну, но само по себе это не удовлетворяет меня полностью. Я хочу представлять свою страну и выступать хорошо. Я хочу выигрывать гонки в будущем, сражаться за что-то важное. Но сначала нужно прибавить в гоночном плане, добиться прогресса в «Ф-1», сейчас это главное.

Однако моя цель выше. Я не хочу просто быть гонщиком «Формулы-1». Я хочу сражаться за что-то, дать своей стране повод для гордости за свои достижения», – заявил бразилец.

В «Ф-1» – новая надежда Бразилии! «Ауди» рискнула и заменила победителя Гран-при на дебютанта

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoФормула-3
logoФормула-2
logoГабриэл Бортолето
logoЗаубер
logoОскар Пиастри
logoДжордж Расселл
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Брандл о лучшем интервью перед гонкой: «Спросил Хаккинена, возьмет ли он титул. «Да, возьму». Надевается шлем, Мика садится в болид и выигрывает чемпионство»
1сегодня, 13:14
Оскар Пиастри: «Командные приказы – уловка-22, тему раздули. Надеюсь, только я и Норрис будем сражаться за титул в 2025-м»
1сегодня, 12:30
Экс-пилот «Ф-1» Бланделл: «Норрису нужно больше верить в себя, он огромный талант»
4сегодня, 11:17
Жак Вильнев о критике Риккардо: «Я сказал то, о чем думали все. Не говорю, что рад уходу Даниэля из «Ф-1»
сегодня, 10:48
Фелипе Масса: «Как гонщика пригласил бы Хэмилтона в «Феррари», но из-за возраста, может, и нет»
4сегодня, 09:23
Зак Браун: «Лучшая пара гонщиков в «Ф-1» дала «Макларену» повод для гордости в 2024-м»
7сегодня, 08:34
Макс Ферстаппен: «Умер бы от инфаркта, если бы заново пережил Абу-Даби-2021»
23вчера, 17:48
Лиам Лоусон: «Безумие, что Другович не в «Ф-1», он был быстрее Алонсо и Стролла в практиках»
29вчера, 16:49
Макс Ферстаппен о трениях с Норрисом: «Все хорошо. В соцсетях много идиотов»
7вчера, 15:40
Ральф Шумахер: «Михаэль идеально развивал машину под свой стиль пилотажа с инженерами, Хэмилтон никогда так не мог»
18вчера, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем