Экс-пилот «Ф-1» Бланделл: «Норрису нужно больше верить в себя, он огромный талант»

Бланделл призвал Норриса поверить в себя перед сезоном-2025.

Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Бланделл дал совет пилоту «Макларена » Ландо Норрису .

«Знаете, я тут подумал – я не достиг того, чего достиг Ландо Норрис. Он уже сделал нечто выдающееся, побеждал в Гран-при, он огромный талант.

Единственное, полагаю, на самом деле Ландо нужно чуть больше верить в себя, ведь у него огромные способности. И он доказывал это снова и снова.

Может, он слишком милый, и надо стать немного более агрессивным. Не говорю, что нужно действовать крайне агрессивно. Просто необходимо заявлять о себе, а способности и талант это позволяют.

Сейчас у него есть болид, а также команда, способная на это. Как мы видели и в предыдущие годы. Ландо, без всякого сомнения, нужно сосредоточиться на чемпионате 2025 года, потому что возможности у него есть», – заявил британец.

Нико Росберг: «Норрису не нужно совершать ошибку, говоря себе, что он фаворит и любой другой результат кроме победы будет провалом»

Ландо Норрис: «Говорят, что у меня слишком большое эго, но нет ничего более далекого от правды»