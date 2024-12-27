Жак Вильнев о критике Риккардо: «Я сказал то, о чем думали все. Не говорю, что рад уходу Даниэля из «Ф-1»

Вильнев объяснил, почему обрушился с критикой на Риккардо.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал свои высказывания в адрес экс-пилота «РБ» Даниэля Риккардо .

На Гран-при Канады Вильнев задался вопросом, почему Риккардо все еще в «Ф-1», что вызвало бурную реакцию австралийца. Позже Даниэль покинул команду по ходу сезона.

«Мне даже не приходило в голову, что я хочу что-то доказать. Слова вызвали большую реакцию – в основном негативную, но и позитивную тоже. Многие люди стали открыто обсуждать данную тему. Вопрос не в том, чтобы кого-то уничтожить, но надо признавать реальность.

Пожалуй, многие поняли: «Ладно, Жак в чем-то прав, давайте обсудим вопрос подробнее», что и произошло. И в этом смысле я доволен. Мои ощущения никак не отличались бы, если бы Даниэль Риккардо остался бы в «Ред Булл ». Я не говорю: «О, я рад, что он ушел из «Ф-1». Я просто рад, что выдвинул реальность на первый план.

У Даниэля все равно отличный имидж и отличная карьера, это никак ему не повредило. Это был просто разговор о том, что гоночная индустрия немного не замечала чего-то важного. Я сказал то, о чем думали все. Дело не в том, что его уход из «Ф-1» оправдал или не оправдал мою позицию.

Когда работаешь экспертом, стараешься говорить об актуальных темах. Это не означает, что ты прав – трудно оставаться нейтральным, как бы ты ни пытался. У всех нас есть чувства. Ты хочешь дать зрителям достаточно пищи для размышлений, запустить обсуждение. В этом плане я доволен», – заявил Жак.

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