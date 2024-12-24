Юки Цунода оценил свой сезон: «8 из 10, один из лучших для меня»
Цунода поставил себе высокую отметку за 2024 год в «Ф-1».
Пилота «РБ» Юки Цуноду попросили поставить себе оценку за прошедший сезон по десятибалльной шкале.
«Я бы сказал, восемь. Была пара гонок, где я мог выступить сильнее. Если сравнивать с прошлыми четырьмя сезонами, это один из лучших для меня, безусловно.
Я заработал более половины очков для команды, выступал стабильно, а также стабильно переигрывал напарников. Надеюсь, в меня станут больше верить.
Я предоставляю команде много обратной связи, чтобы улучшить машину, и было много гонок, когда удавалось перевернуть ситуацию. Я особенно прибавил в этих аспектах», – признался Юки.
«Ред Булл» снова не взял самого успешного гонщика системы в команду к Ферстаппену. Но почему?
3 команды предлагали Цуноде многолетние контракты в начале 2024 года (as-web)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем