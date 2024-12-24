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Юки Цунода оценил свой сезон: «8 из 10, один из лучших для меня»

Цунода поставил себе высокую отметку за 2024 год в «Ф-1».

Пилота «РБ» Юки Цуноду попросили поставить себе оценку за прошедший сезон по десятибалльной шкале.

«Я бы сказал, восемь. Была пара гонок, где я мог выступить сильнее. Если сравнивать с прошлыми четырьмя сезонами, это один из лучших для меня, безусловно.

Я заработал более половины очков для команды, выступал стабильно, а также стабильно переигрывал напарников. Надеюсь, в меня станут больше верить.

Я предоставляю команде много обратной связи, чтобы улучшить машину, и было много гонок, когда удавалось перевернуть ситуацию. Я особенно прибавил в этих аспектах», – признался Юки.

«Ред Булл» снова не взял самого успешного гонщика системы в команду к Ферстаппену. Но почему?

3 команды предлагали Цуноде многолетние контракты в начале 2024 года (as-web)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoРейсинг Буллз
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