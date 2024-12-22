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3 команды предлагали Цуноде многолетние контракты в начале 2024 года (as-web)

«Ред Булл» не отпустил Цуноду к конкурентам, утверждает японская пресса.

Пилоту «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Юки Цуноде поступали предложения от других команд.

По информации японского портала as-web, в начале 2024 года с менеджерами Цуноды общались «Альпин», «Заубер» / «Ауди» и «Хаас». Коллективы предлагали Юки многолетние контракты.

«Ред Булл» не отпустил пилота. В июне было объявлено, что Цунода останется во второй команде в 2025 году.

Кристиан Хорнер: «В какой-то момент «Ред Булл» нужно будет либо отпустить Цуноду, либо обдумать варианты»

Юки Цунода: «Велика вероятность, что придется рассмотреть другую команду, если не получу долгосрочного контракта»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: as-web
logoХаас
logoАуди
logoЗаубер
logoРейсинг Буллз
возможные переходы
logoФормула-1
logoАльпин
logoЮки Цунода
logoРед Булл
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