3 команды предлагали Цуноде многолетние контракты в начале 2024 года (as-web)
«Ред Булл» не отпустил Цуноду к конкурентам, утверждает японская пресса.
Пилоту «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Юки Цуноде поступали предложения от других команд.
По информации японского портала as-web, в начале 2024 года с менеджерами Цуноды общались «Альпин», «Заубер» / «Ауди» и «Хаас». Коллективы предлагали Юки многолетние контракты.
«Ред Булл» не отпустил пилота. В июне было объявлено, что Цунода останется во второй команде в 2025 году.
Кристиан Хорнер: «В какой-то момент «Ред Булл» нужно будет либо отпустить Цуноду, либо обдумать варианты»
Юки Цунода: «Велика вероятность, что придется рассмотреть другую команду, если не получу долгосрочного контракта»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: as-web
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