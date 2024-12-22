3 команды предлагали Цуноде многолетние контракты в начале 2024 года (as-web)

«Ред Булл» не отпустил Цуноду к конкурентам, утверждает японская пресса.

Пилоту «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз ») Юки Цуноде поступали предложения от других команд.

По информации японского портала as-web, в начале 2024 года с менеджерами Цуноды общались «Альпин », «Заубер » / «Ауди» и «Хаас ». Коллективы предлагали Юки многолетние контракты.

«Ред Булл» не отпустил пилота. В июне было объявлено, что Цунода останется во второй команде в 2025 году.

Кристиан Хорнер: «В какой-то момент «Ред Булл» нужно будет либо отпустить Цуноду, либо обдумать варианты»

Юки Цунода: «Велика вероятность, что придется рассмотреть другую команду, если не получу долгосрочного контракта»