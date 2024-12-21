Юки Цунода: «Велика вероятность, что придется рассмотреть другую команду, если не получу долгосрочного контракта»

Цунода сообщил об условиях, при которых возможен уход из системы «Ред Булл».

Пилот «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Юки Цунода высказался о потенциальном разрыве с системой «Ред Булл» без долгосрочных гарантий места в «Формуле-1».

«В конечном счете я тоже нацелен на переход в «Ред Булл». Если не получится перейти в «Ред Булл», буду выступать в этой команде.

У меня есть контракт на следующий сезон, но у большинства гонщиков контракты до 2027 года. А я тот пилот, который получает однолетние соглашения. Это тоже не очень здоровая ситуация, дополнительное давление.

Если я получу какой-то другой контракт с этой командой, будет замечательно, я смогу по-настоящему сосредоточиться на проекте. Но если не выйдет даже этого, откровенно говоря, велика вероятность, что придется рассмотреть другую команду.

Но, пожалуй, это естественно для гонщика «Ф-1», потому что я действительно хочу сосредоточиться на командном проекте. А со мной продолжают продлевать контракты на год – я просто не могу. В долгосрочной перспективе это помогло бы во многом. Не только в плане сосредоточенности и давления, но в целом с моим образом жизни и так далее», – заявил японский спортсмен перед тем, как стало известно о повышении в «Ред Булл» его напарника Лиама Лоусона .

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