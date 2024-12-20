Кристиан Хорнер: «В какой-то момент «Ред Булл» нужно будет либо отпустить Цуноду, либо обдумать варианты»

Хорнер не исключил расставание «Ред Булл» с Цунодой.

Руководитель австрийской команды признал, что в «Ред Булл» не определились с тем, что делать с дальнейшей карьерой Юки и стоит ли и дальше удерживать его.

Цунода в следующем году проведет свой уже пятый сезон за «Рейсинг Буллз» (ранее «РБ» и «Альфа Таури»), не получив повышения до «Ред Булл», уступив в этом Лиаму Лоусону .

При этом Цунода изначально являлся протеже «Хонды» – а японская компания заканчивает свое сотрудничество с «Ред Булл» и с 2026 года будет поставлять двигатели «Астон Мартин».

«Мы на самом деле осознаем, что если не сможем предоставить Юки – а это уже случилось, – возможность проявить себя [в «Ред Булл» в 2025 году], то возникает вопрос, имеет ли смысл и в дальнейшем удерживать его в команде?

Вы не можете пять лет держать гонщика в команде, которая осуществляет роль поддержки. Нельзя постоянно быть подружкой невесты. Так что в какой-то момент нам будет нужно либо его отпустить, либо посмотреть на какие-то другие варианты.

Я пообщался с Юки (чтобы сообщить о решении перевести в «Ред Булл» Лоусона, а не его). У него в тот момент был выходной, и он наслаждался стейком из вагю. И при этом он был мотивирован продемонстрировать, что он заслуживает такой возможности.

Надеюсь, в следующем году команда «Рейсинг Буллз » снова сделает шаг вперед, ведь теперь они используют заднюю подвеску и коробку передач «Ред Булл», а также несколько других разрешенных для использования деталей.

Думаю, Юки настроен очень решительно. И он понимает, как быстро все может измениться. Девять месяцев назад вряд ли кто-то мог бы предположить, что сейчас мы будем сидеть здесь и обсуждать будущие выступления Лиама Лоусона за «Ред Булл» в 2025 году.

Так что да, в «Ф-1» все может очень быстро измениться и Юки это прекрасно понимает. Как и то, что именно ему нужно своими выступлениями продолжать стучаться в эту дверь», – рассказал Хорнер .

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