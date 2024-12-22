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Ферстаппен, Норрис, Леклер – лучшие в 2024-м по версии гонщиков, Гасли – 7-й, Хэмилтон – 10-й

«Ф-1» представила рейтинг гонщиков по версии самих пилотов.

Чемпиона мира из «Ред Булл» Макса Ферстаппена признали сильнейшим в 2024 году его коллеги по «Формуле-1».

В тройку лучших по версии гонщиков также попали Ландо Норрис («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).

В топ-10 попали те же спортсмены, что и в рейтинге руководителей команд, однако порядок незначительно отличается. Так, уходящий из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лишь десятым, а лидер «Альпин» Пьер Гасли, напротив, поднялся на седьмую строчку.

Восемь пилотов поставили Ферстаппена на первую строчку, все остальные поместили его в топ-4.

В голосовании приняли участие 17 пилотов – все, кто выступал в 2024 году, кроме Ферстаппена, Хэмилтона, Серхио Переса, Джека Дуэна, Даниэля Риккардо, Оливера Бермэна и Логана Сарджента. Гонщики могли голосовать за себя, но, как отмечает сайт «Ф-1», многие не включили себя в топ-10. Большая часть пилотов не поставила себя на первое место.

Топ-10 гонщиков «Формулы-1» 2024 года по версии пилотов

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

Лучшие гонщики 2024 года по версии руководителей команд: Ферстаппен набрал максимум очков, Норрис опередил Леклера

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФернандо Алонсо
logoМакс Ферстаппен
logoАльпин
logoРед Булл
logoПьер Гасли
logoОскар Пиастри
logoКарлос Сайнс
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoХаас
logoДжордж Расселл
logoШарль Леклер
logoНико Хюлькенберг
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФеррари
logoМерседес
logoАстон Мартин
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