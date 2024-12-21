Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли в ужасной ситуации в «Мерседесе» из-за шумихи»

Монтойя считает, что Антонелли оказался в незавидном положении в «Мерседесе».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя рассказал, что из новичков 2025 года его больше всего впечатлил Оливер Бермэн , переходящий в «Хаас », а Андреа Кими Антонелли придется тяжелее других в «Мерседесе».

«Олли Бермэн, пожалуй, проявил себя лучше всех. И, пожалуй, он в наилучшем положении.

Зрелость [Антонелли] имеет большое значение. Мне кажется, у него очень хороший подход. Кими в ужасной ситуации, потому что возможность потрясающая, однако вокруг большая шумиха – команда пытается оправдать его выбор на место Льюиса [Хэмилтона] и представить его как следующего большого пилота.

Он либо станет огромной звездой, либо за ним будет тяжело наблюдать. Кроме того, он будет выступать с Джорджем [Расселлом], который прямо сейчас хорош во всех отношениях», – заявил Монтойя.

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