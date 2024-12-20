Изак Аджар о переходе в «Рейсинг Буллз»: «С нетерпением жду возможности поработать с Цунодой, учиться у него»

Аджар поделился эмоциями от перехода в «Формулу-1».

Будущий пилот «Рейсинг Буллз» отметил, что очень рад представленной возможности, и что он с нетерпением ждет выступлений за одну команду с Юки Цунодой .

«Я очень рад переходу на новую роль в составе команды «Рейсинг Буллз ». Это очень важное событие для меня, моей семьи, да и всех людей, которые в меня верили с самого начала.

Пройти путь от картинга до «Формулы-1» и оказаться здесь – это как раз тот момент, к которому я стремился всю свою жизнь, пытаясь исполнить мечту.

Мне предстоит очень многому научиться, но я готов упорно работать и делать все возможное для команды. Также я с нетерпением жду возможности поработать с Юки, учиться у него. Я всегда смотрел на него как на пример, равнялся на него – видел, как он прошел весь путь в молодежной программе «Ред Булл», и теперь я сделал то же самое. Он уже весьма опытный гонщик и будет здорово у него учиться», – рассказал Аджар.

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