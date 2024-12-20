Перес не будет выступать за «Феррари» в WEC (RN365)
После того, как «Ред Булл» и Серхио Перес договорились о досрочном расторжении контракта, сразу несколько испанских СМИ сообщили о том, что гонщик недолго будет оставаться без работы.
По информации данных изданий, Перес начал переговоры с «Феррари», чтобы выступать за итальянскую команду в WEC – и что переговоры находились на продвинутой стадии.
Тем не менее, по сообщению RacingNews365, данная информация не соответствует действительности и переход Переса в «Феррари» не состоится.
Ранее в одном из экипажей «Феррари» освободилось место после того, как Роберт Шварцман принял решение на постоянной основе перейти в «Индикар» – однако оно достаточно быстро было занято Филом Хэнсоном.
«Ред Булл» еще не возился с неудачниками «Ф-1», как с Пересом – увольнял два года. Почему?
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