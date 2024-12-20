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Перес не будет выступать за «Феррари» в WEC (RN365)

Перес не перейдет в «Феррари» в гонках на выносливость.

После того, как «Ред Булл» и Серхио Перес договорились о досрочном расторжении контракта, сразу несколько испанских СМИ сообщили о том, что гонщик недолго будет оставаться без работы.

По информации данных изданий, Перес начал переговоры с «Феррари», чтобы выступать за итальянскую команду в WEC – и что переговоры находились на продвинутой стадии.

Тем не менее, по сообщению RacingNews365, данная информация не соответствует действительности и переход Переса в «Феррари» не состоится.

Ранее в одном из экипажей «Феррари» освободилось место после того, как Роберт Шварцман принял решение на постоянной основе перейти в «Индикар» – однако оно достаточно быстро было занято Филом Хэнсоном.

«Ред Булл» еще не возился с неудачниками «Ф-1», как с Пересом – увольнял два года. Почему?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoWEC
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoФеррари
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