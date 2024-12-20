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Маттиа Бинотто: «Когда я присоединился к «Зауберу» в августе, команда как будто находилась в заморозке»

Бинотто оценил изменения в работе «Заубера».

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» (пока команда выступает под маркой «Заубер» и сменит название в 2026 году) рассказал, что до его прихода многие процессы в коллективе были остановлены.

По словам Маттиа, до того как он приступил к своим обязанностям, в «Заубере» практически не работали над развитием машины и просто дожидались 2026 года, смены названия на «Ауди» и получения заводского статуса.

«Когда я пришел в «Заубер», на счет команды не только не было очков, но и не было вообще никаких планов дальнейшей разработки болида. Все внимание было сосредоточено только на подготовке к сезону-2026. И для меня это было проблемой, поскольку на мой взгляд команда всегда должна за что-то бороться на трассе.

Только в борьбе, соревнуясь с другими командами, вы можете понять то, насколько хороши на самом деле и движетесь ли в правильном направлении. Вы должны понять свои возможности. Определить сильные и слабые стороны и заняться этими вопросами.

Когда я присоединился к команде в августе, она как будто находилась в заморозке. Поэтому, убедившись в том, что у команды правильно все распланировано в долгосрочном развитии на пути к статусу топ-команды в будущем, я понял, что нам нужно предпринимать шаги для того, чтобы стать лучше уже в этом сезоне.

Важность была не в том, чтобы не закончить сезон с нулем набранных очков. Потому что между финишем на 10-м месте в общем зачете с нулем очков или с четырьмя очками на самом деле нет никакой разницы. Скорее для нас было важным определить направление для развития в том числе и в следующем сезоне.

И сегодня я вижу команду, которая в большей степени убеждена в том, что делает, которая понимает, что ей необходимо в следующем сезоне. И, я надеюсь, мы продолжим развивать нашу машину», – рассказал Бинотто.

Топы машин и пилотов «Ф-1», работы Ферстаппена в Руанде, болид для Гран-при-2026

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoАуди
logoФормула-1
logoЗаубер
logoМаттиа Бинотто
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