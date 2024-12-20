Гельмут Марко: «Аджару нужно учиться держать эмоции под контролем и не терять концентрацию»

Марко посоветовал Аджару продолжать работать над собой.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» считает, что новичок «Рейсинг Буллз » должен будет стараться держать свои эмоции под контролем и не поддаваться им, допуская ошибки.

Изак Аджар в следующем году проведет свой дебютный сезон в «Формуле-1» – в составе команды «Рейсинг Буллз» он будет выступать вместе с Юки Цунодой.

«Прежде всего я должен отметить, что в прошедшем сезоне Изак потерял более 80 очков из-за технических проблем с машиной. То, что в такой ситуации он сохранял мотивацию и оставался очень быстрым – это само по себе серьезное достижение.

Изак быстрый гонщик, но ему нужно учиться держать эмоции под контролем и не терять концентрацию. Например, на этапе в Монако на трассе появилась машина безопасности и соперник внезапно оказался впереди Аджара. И тут Изак начал ныть и жаловаться, спрашивая, как это могло случиться, ну и так далее.

При этом шины на болиде соперника были остывшими. Так что Аджару нужно было атаковать его [на рестарте], вместо того чтобы заниматься болтовней по радио. Так что да, в целом ему нужно концентрироваться на действительно важных вещах и не допускать ошибок – вроде разворота на тестах в Абу-Даби. Точнее, разворот случился в пятничной практике.

В общем да, Аджару нужно добиться большей стабильности, а скорость у него есть. Все остальное же он получит за счет обычной, рутинной работы», – рассказал Марко .

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