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Шарль Леклер: «Не буду сильно скучать по Сайнсу, он ведь не моя девушка. Но у нас останутся хорошие отношения»

Леклер высказался о взаимоотношениях с Сайнсом.

Пилот «Феррари» приехал на прощальное мероприятие, которое команда устроила для Карлоса Сайнса и его отца.

Шарля попросили высказаться о том, каково ему будет выступать с другим напарником и будет ли ему не хватать Сайнса, с которым они вместе выступали за «Феррари» на протяжении четырех лет.

«С одной стороны, я не буду сильно по нему скучать – ведь мы же все равно будем постоянно находиться в одном паддоке, буквально в 20 метрах друг от друга. И, как я уже говорил Фредерику Вассеру, Карлос ведь не моя девушка (смеется).

Но да, у нас с Карлосом хорошие отношения и я уверен, что мы и дальше будем довольно много времени проводить вместе. У нас хорошие взаимоотношения и они никуда не денутся, даже после того, как мы перестали быть напарниками.

Да, мы с Карлосом больше не будем работать вместе, но порой будем вместе проводить время. Он хороший парень, мы с ним здорово ладим. Это помогало нам хорошо работать в команде», – рассказал Леклер.

Отец и сын Сайнсы провели прощальные заезды за рулем «Феррари» во Фьорано

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoФеррари
logoШарль Леклер
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