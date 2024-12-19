Ферстаппен – лучший гонщик 2024 года по версии Autosport, Норрис – 3-й, Палоу – 4-й, Верляйн – 7-й, Невилль – 10-й, Алонсо – 37-й

Autosport представил список 50 лучших спортсменов года в автоспорте.

Издание признало чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена лучшим гонщиком 2024 года, его коллеги по серии Шарль Леклер и Ландо Норрис вошли в тройку сильнейших.

Места в топ-10 также заняли чемпионы «Индикара » Алекс Палоу, «Формулы E » Паскаль Верляйн и WRC Тьерри Невилль. Кроме того, в рейтинг попали два лидера «Формулы-2» Габриэль Бортолето и Изак Хаджар, которые, вероятно, продолжат сражаться между собой в «Ф-1» в 2025 году.

Топ-50 гонщиков 2024 года (Autosport)

1. Макс Ферстаппен («Ф-1», «Ред Булл »)

2. Шарль Леклер («Ф-1», «Феррари»)

3. Ландо Норрис («Ф-1», «Макларен»)

4. Алекс Палоу («Индикар»)

5. Скотт Маклоклин («Индикар»)

6. Карлос Сайнс («Ф-1», «Феррари»)

7. Паскаль Верляйн («Формула E»)

8. Кевин Эстре (WEC)

9. Се Цубои («Супер-Формула», «Супер ГТ»)

10. Тьерри Невилль (WRC)

11. Джордж Расселл («Ф-1», «Мерседес»)

…21. Пьер Гасли («Ф-1», «Альпин»)

…23. Нико Хюлькенберг («Ф-1», «Хаас»)

…27. Льюис Хэмилтон («Ф-1», «Мерседес»)

…32. Габриэл Бортолето («Ф-2»)

…37. Фернандо Алонсо («Ф-1», «Астон Мартин»)

…39. Алекс Албон («Ф-1», «Уильямс»)

…46. Юки Цунода («Ф-1», «РБ»)

…48. Изак Аджар («Ф-2»)

49. Эстебан Окон («Ф-1», «Альпин»)

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