Ферстаппен – лучший гонщик 2024 года по версии Autosport, Норрис – 3-й, Палоу – 4-й, Верляйн – 7-й, Невилль – 10-й, Алонсо – 37-й
Издание признало чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена лучшим гонщиком 2024 года, его коллеги по серии Шарль Леклер и Ландо Норрис вошли в тройку сильнейших.
Места в топ-10 также заняли чемпионы «Индикара» Алекс Палоу, «Формулы E» Паскаль Верляйн и WRC Тьерри Невилль. Кроме того, в рейтинг попали два лидера «Формулы-2» Габриэль Бортолето и Изак Хаджар, которые, вероятно, продолжат сражаться между собой в «Ф-1» в 2025 году.
Топ-50 гонщиков 2024 года (Autosport)
1. Макс Ферстаппен («Ф-1», «Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Ф-1», «Феррари»)
3. Ландо Норрис («Ф-1», «Макларен»)
4. Алекс Палоу («Индикар»)
5. Скотт Маклоклин («Индикар»)
6. Карлос Сайнс («Ф-1», «Феррари»)
7. Паскаль Верляйн («Формула E»)
8. Кевин Эстре (WEC)
9. Се Цубои («Супер-Формула», «Супер ГТ»)
10. Тьерри Невилль (WRC)
11. Джордж Расселл («Ф-1», «Мерседес»)
…21. Пьер Гасли («Ф-1», «Альпин»)
…23. Нико Хюлькенберг («Ф-1», «Хаас»)
…27. Льюис Хэмилтон («Ф-1», «Мерседес»)
…32. Габриэл Бортолето («Ф-2»)
…37. Фернандо Алонсо («Ф-1», «Астон Мартин»)
…39. Алекс Албон («Ф-1», «Уильямс»)
…46. Юки Цунода («Ф-1», «РБ»)
…48. Изак Аджар («Ф-2»)
49. Эстебан Окон («Ф-1», «Альпин»)
Полный список доступен по ссылке
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