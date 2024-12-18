Хуан-Пабло Монтойя: «Не назову самым удивительным событием переход в «Астон Мартин» Ферстаппена в 2027 или 2028 году»

Монтойя предполагает будущий переход Ферстаппена в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в будущем четырехкратный чемпион может сменить команду и уйти в «Астон Мартин» – уже после того, как Фернандо Алонсо закончит свою карьеру.

«Не думаю, что Ланс Стролл настолько плох, как о нем думают. Он стал лучше как гонщик, хотя я и не знаю, чего именно ему не хватает, чтобы выйти на другой уровень.

Для «Астон Мартин» же самое сложное – это вопрос о том, в какой момент Фернандо Алонсо начнет получать выгоду от прихода в команду Эдриана Ньюи .

Если все пойдет хорошо, то «Астон Мартин» может начать побеждать в 2027-2028 году, не раньше. Но к 2028 году Фернандо будет уже 47-48 лет. И возникает вопрос – а кто будет выступать за «Астон Мартин» в этой ситуации? И будет ли Ланс к тому моменту еще заниматься гонками?

Так что я бы не назвал самым удивительным в мире событием возможный переход в «Астон Мартин » Макса Ферстаппена . И Ньюи, и «Хонда» будут рады видеть Макса за рулем своего болида», – рассказал Монтойя.

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