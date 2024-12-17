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Гельмут Марко: «Ред Булл» нужно расширить рабочее окно болида, сделать пилотирование предсказуемым»

Марко рассказал о задачах, стоящих перед инженерами «Ред Булл».

«Ред Булл» необходимо сделать машину менее зависимой от условий и обеспечить предсказуемое поведение, заявил советник Гельмут Марко.

«Уверен, что мы можем ожидать плотную борьбу на самой вершине в следующем году. Это нормально для последнего года регламента.

Мы сделаем все возможное. В команде будут изменения, потому что некоторые люди ушли. Но у нас богатый выбор специалистов, и я считаю, что команда способна предоставить Максу [Ферстаппену] машину, позволяющую снова сражаться за чемпионство.

И мы знаем, что делать. Болиду нужно более широкое рабочее окно, чтобы баланс не терялся мгновенно из-за малейших флуктуаций температуры или небольших технических изменений.

Именно над этим и работают наши инженеры. 40 пунктов прижимной силы – это хорошо, но меня и пилота интересуют лишние четыре десятые. Пилотирование должно быть предсказуемым для гонщика, чтобы он мог обрести необходимую уверенность.

А раз у нас есть быстрейший и лучший гонщик пелотона в лице Макса, также очевидно, что необходимо учитывать его предпочтения по управляемости машины во время разработки. Я убежден: пока мы продолжим давать ему конкурентоспособный болид, он останется в «Ред Булл», – сообщил Гельмут.

Гельмут Марко: «У «Ред Булл» было большое преимущество в трех гонках, Ферстаппен выиграл остальные»

Гельмут Марко: «Круги Ферстаппена в Бразилии стали унижением для соперников. Макс снова доказал, почему он лучший»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Speedweek
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
logoГельмут Марко
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