Гельмут Марко: «Ред Булл» нужно расширить рабочее окно болида, сделать пилотирование предсказуемым»
«Ред Булл» необходимо сделать машину менее зависимой от условий и обеспечить предсказуемое поведение, заявил советник Гельмут Марко.
«Уверен, что мы можем ожидать плотную борьбу на самой вершине в следующем году. Это нормально для последнего года регламента.
Мы сделаем все возможное. В команде будут изменения, потому что некоторые люди ушли. Но у нас богатый выбор специалистов, и я считаю, что команда способна предоставить Максу [Ферстаппену] машину, позволяющую снова сражаться за чемпионство.
И мы знаем, что делать. Болиду нужно более широкое рабочее окно, чтобы баланс не терялся мгновенно из-за малейших флуктуаций температуры или небольших технических изменений.
Именно над этим и работают наши инженеры. 40 пунктов прижимной силы – это хорошо, но меня и пилота интересуют лишние четыре десятые. Пилотирование должно быть предсказуемым для гонщика, чтобы он мог обрести необходимую уверенность.
А раз у нас есть быстрейший и лучший гонщик пелотона в лице Макса, также очевидно, что необходимо учитывать его предпочтения по управляемости машины во время разработки. Я убежден: пока мы продолжим давать ему конкурентоспособный болид, он останется в «Ред Булл», – сообщил Гельмут.
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