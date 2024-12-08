Ферстаппен, Норрис и Расселл разгромили напарников в квалификациях в 2024 году
В трех из четырех топ-команд «Формулы-1» пилоты одержали разгромные победы над партнерами в квалификационных дуэлях.
По подсчетам Racefans, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Джордж Расселл не оставили шансов напарникам по «Ред Булл», «Макларену» и «Мерседесу» Серхио Пересу, Оскару Пиастри и Льюису Хэмилтону.
Юки Цунода из «РБ» убедительно переиграл как Даниэля Риккардо, так и Лиама Лоусона. Эстебан Окон, покинувший «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби, опередил Пьера Гасли.
Квалификационные дуэли в «Ф-1» в 2024 году
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – Серхио Перес 23:1
«Макларен»: Ландо Норрис – Оскар Пиастри 20:4
«Мерседес»: Джордж Расселл – Льюис Хэмилтон 19:5
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо – Ланс Стролл 19:5
«Заубер»: Валттери Боттас – Чжоу Гуаньюй 19:4
«Хаас»: Нико Хюлькенберг – Кевин Магнуссен 16:6
«Феррари»: Шарль Леклер – Карлос Сайнс 14:9
«Уильямс»: Алекс Албон – Логан Сарджент 12:0
«РБ»: Юки Цунода – Даниэль Риккардо 12:6
«Альпин»: Эстебан Окон – Пьер Гасли 12:11
«Уильямс»: Алекс Албон – Франко Колапинто 7:2
«РБ»: Юки Цунода – Лиам Лоусон 6:0
«Хаас»: Оливер Бермэн – Нико Хюлькенберг 2:0
«Феррари»: Шарль Леклер – Оливер Бермэн 1:0
«Альпин»: Пьер Гасли – Джек Дуэн 1:0
Норрис и Ферстаппен завоевали по 8 поул-позиций в 2024-м. Макс потерял 2 поула из-за штрафов
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