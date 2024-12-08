Ферстаппен, Норрис и Расселл разгромили напарников в квалификациях в 2024 году

В трех из четырех топ-команд «Формулы-1» пилоты одержали разгромные победы над партнерами в квалификационных дуэлях.

По подсчетам Racefans, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Джордж Расселл не оставили шансов напарникам по «Ред Булл», «Макларену » и «Мерседесу » Серхио Пересу , Оскару Пиастри и Льюису Хэмилтону .

Юки Цунода из «РБ» убедительно переиграл как Даниэля Риккардо , так и Лиама Лоусона. Эстебан Окон, покинувший «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби, опередил Пьера Гасли.

Квалификационные дуэли в «Ф-1» в 2024 году

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – Серхио Перес 23:1

«Макларен»: Ландо Норрис – Оскар Пиастри 20:4

«Мерседес»: Джордж Расселл – Льюис Хэмилтон 19:5

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо – Ланс Стролл 19:5

«Заубер»: Валттери Боттас – Чжоу Гуаньюй 19:4

«Хаас»: Нико Хюлькенберг – Кевин Магнуссен 16:6

«Феррари»: Шарль Леклер – Карлос Сайнс 14:9

«Уильямс»: Алекс Албон – Логан Сарджент 12:0

«РБ»: Юки Цунода – Даниэль Риккардо 12:6

«Альпин»: Эстебан Окон – Пьер Гасли 12:11

«Уильямс»: Алекс Албон – Франко Колапинто 7:2

«РБ»: Юки Цунода – Лиам Лоусон 6:0

«Хаас»: Оливер Бермэн – Нико Хюлькенберг 2:0

«Феррари»: Шарль Леклер – Оливер Бермэн 1:0

«Альпин»: Пьер Гасли – Джек Дуэн 1:0

Норрис и Ферстаппен завоевали по 8 поул-позиций в 2024-м. Макс потерял 2 поула из-за штрафов