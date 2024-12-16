«Феррари» организует для Сайнсов прощальные тесты
«Феррари» попрощается с Сайнсом в рамках специальных тестов.
Мероприятие должно пройти во вторник на трассе во Фьорано. В рамках данных тестов Карлос Сайнс и его отец Карлос Сайнс-старший проедут по треку на болиде «Феррари» F1-75 2022 года.
Карлос Сайнс заканчивает свои выступления за «Феррари» – последний рабочий день для него пройдет в четверг 19 декабря.
Ранее в «Феррари» разрешили Сайнсу провести за его новую команду «Уильямс» тесты в Абу-Даби.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
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