«Феррари» организует для Сайнсов прощальные тесты

«Феррари» попрощается с Сайнсом в рамках специальных тестов.

Мероприятие должно пройти во вторник на трассе во Фьорано. В рамках данных тестов Карлос Сайнс и его отец Карлос Сайнс-старший проедут по треку на болиде «Феррари » F1-75 2022 года.

Карлос Сайнс заканчивает свои выступления за «Феррари» – последний рабочий день для него пройдет в четверг 19 декабря.

Ранее в «Феррари» разрешили Сайнсу провести за его новую команду «Уильямс » тесты в Абу-Даби.

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