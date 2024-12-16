Оскар Пиастри: «Норрис – трудный соперник, но хочется сравнивать себя с лучшими»

Пиастри высказался о потенциальных трениях с Норрисом.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри поделился мыслями о противостоянии с Ландо Норрисом и возможных разногласиях между партнерами по команде.

«Безусловно, как напарник Норрис является трудным соперником. Но, думаю, это хорошо. Всегда хочется сравнивать себя с лучшими.

Если мы будем бороться за первое и второе места каждый уик-энд, трения неизбежны, полагаю. Мы видели такое в прошлом – посмотрите на Льюиса [Хэмилтона] и Нико [Росберга], когда они сражались за первую и вторую позицию. В такие моменты все немного меняется.

Мы оказывались в похожем положении уже несколько раз. Трудно иметь настоящих друзей на решетке, ведь в конечном итоге ты постоянно хочешь всех их победить.

Мы не так уж часто тусуемся вместе за пределами трассы – на самом деле времени не очень много. Но мы пару раз играли вместе в падел. Он неплох, но, считаю, я сильнее. Мы точно не лучшие – два испанца впереди большей части решетки, если речь о паделе.

Фернандо Алонсо очень и очень хорош, Карлос Сайнс тоже довольно сильный игрок. Однако я слышал, что Карлос Сайнс-старший затмил бы большую часть решетки», – сказал Оскар.

Австралийский спортсмен также заявил о своих амбициях:

«В долгосрочной перспективе я хочу выигрывать титулы. Мы тут все ради этого, не так ли?»

Оскар Пиастри: «Первый контракт в «Ф-1» я подписал на парковке у заправки – не самое гламурное место»

Оскар Пиастри о победе в Кубке конструкторов: «Путь наверх «Макларен» прошел явно намного быстрее, чем я ожидал изначально»