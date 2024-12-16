  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Норрис – трудный соперник, но хочется сравнивать себя с лучшими»
2

Оскар Пиастри: «Норрис – трудный соперник, но хочется сравнивать себя с лучшими»

Пиастри высказался о потенциальных трениях с Норрисом.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мыслями о противостоянии с Ландо Норрисом и возможных разногласиях между партнерами по команде.

«Безусловно, как напарник Норрис является трудным соперником. Но, думаю, это хорошо. Всегда хочется сравнивать себя с лучшими.

Если мы будем бороться за первое и второе места каждый уик-энд, трения неизбежны, полагаю. Мы видели такое в прошлом – посмотрите на Льюиса [Хэмилтона] и Нико [Росберга], когда они сражались за первую и вторую позицию. В такие моменты все немного меняется.

Мы оказывались в похожем положении уже несколько раз. Трудно иметь настоящих друзей на решетке, ведь в конечном итоге ты постоянно хочешь всех их победить.

Мы не так уж часто тусуемся вместе за пределами трассы – на самом деле времени не очень много. Но мы пару раз играли вместе в падел. Он неплох, но, считаю, я сильнее. Мы точно не лучшие – два испанца впереди большей части решетки, если речь о паделе.

Фернандо Алонсо очень и очень хорош, Карлос Сайнс тоже довольно сильный игрок. Однако я слышал, что Карлос Сайнс-старший затмил бы большую часть решетки», – сказал Оскар.

Австралийский спортсмен также заявил о своих амбициях:

«В долгосрочной перспективе я хочу выигрывать титулы. Мы тут все ради этого, не так ли?»

Оскар Пиастри: «Первый контракт в «Ф-1» я подписал на парковке у заправки – не самое гламурное место»

Оскар Пиастри о победе в Кубке конструкторов: «Путь наверх «Макларен» прошел явно намного быстрее, чем я ожидал изначально»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Gentleman’s Journal
logoЛьюис Хэмилтон
logoНико Росберг
logoКарлос Сайнс-старший
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoКарлос Сайнс
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Флавио Бриаторе: «Если у «Альпин» появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем»
6 минут назад
Гельмут Марко: «Ред Булл» объявит состав в ближайшие дни, спекуляции об условиях Переса – чушь. Обратная связь Цуноды гораздо лучше, чем считается»
148 минут назад
Юки Цунода: «Ред Булл» впечатлен моей работой на тестах»
7сегодня, 09:38
Оскар Пиастри: «Первый контракт в «Ф-1» я подписал на парковке у заправки – не самое гламурное место»
1сегодня, 09:04
Зак Браун: «Макларен» рисковал не начать 2021 год без денежных вливаний»
сегодня, 08:12
Эдди Джордан: «Ферстаппен давил на Хорнера, чтобы Сайнс не был в «Ред Булл». На Максе часть вины»
28сегодня, 07:39
Гюнтер Штайнер: «Вольфф не желает Хэмилтону побед в «Феррари», это чушь на камеру»
15сегодня, 06:40
Дженсон Баттон: «Ферстаппену не хочется уходить из команды, которая столь многое ему дала. Но гонщик должен думать в первую очередь о себе»
14вчера, 17:36
Флавио Бриаторе: «Возможно, через два-три года «Альпин» будет готова к приходу такого специалиста, как Ньюи, но не раньше. Поэтому я не обращался к Эдриану»
4вчера, 16:10
Габриэл Бортолето о переходе в «Заубер»: «Один из лучших моментов моей жизни – исполнилась мечта детства»
2вчера, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
Рекомендуем