Дженсон Баттон: «Ферстаппену не хочется уходить из команды, которая столь многое ему дала. Но гонщик должен думать в первую очередь о себе»

Баттон оценил шансы на уход Ферстаппена из «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что если в следующем сезоне команда «Ред Булл» не будет лидером «Ф-1», Макс может задуматься о дальнейших перспективах.

«Смотря на ситуацию сейчас вы можете прийти к выводу, что в данный момент у «Ред Булл » лишь третья, если не четвертая по скорости машина в пелотоне. И да, это непростая ситуация.

Но затем приходит Макс и заявляет что-то вроде: «Да, но наша машина не была лучшей где-то с седьмой или восьмой гонки сезона, и соперники все равно не смогли приблизиться ко мне в чемпионате». И это хорошее замечание.

Так что да, как команда «Ред Булл» по-прежнему хороши. Просто их машина уже не так быстра, как была в последние три с половиной года.

Тем не менее, если они начнут сезон-2025 на таких позициях, гонщики «Ред Булл» окажутся под сильным давлением – им будет необходимо показывать свой абсолютный максимум на каждом Гран-при.

И, возможно, Макс начнет посматривать по сторонам (в поисках другой команды). Но, с другой стороны, он столь многое получил от «Ред Булл» за последние годы, если мы говорим о скорости машины. Так что да, пилоту в подобной ситуации всегда непросто. Ему не хочется уходить из команды, которая столь многое ему дала, но с другой стороны в первую очередь он должен думать о себе», – рассказал Баттон .

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