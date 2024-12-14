Франко Колапинто: «Мои первые аварии случились чуть ли не в «Ф-1»

Колапинто подвел итоги выступлений в «Ф-1» и прокомментировал аварии.

Бывший пилот «Уильямса » Франко Колапинто сообщил, что позитивно оценивает свои гонки во второй половине 2024 года, несмотря на ряд серьезных инцидентов.

Карлос Сайнс из «Феррари » займет место Колапинто в 2025 году. Считается, что аргентинец может вернуться в «Формулу-1» в составе «Альпин».

«Я никогда не попадал в аварии. Первые случились чуть ли не в «Ф-1». Но это часть обучения. В этом году я прошел через некоторые тяжелые моменты. Я старался выжать максимум из машины. Конечно, я оглядываюсь на эти моменты и вижу, где мог выступить лучше, а также вижу эпизоды, когда я проявил себя очень здорово – выжал максимум из возможности, не зная болид.

В Бразилии было очень трудно, шел сильный дождь. Машины становятся фактически неуправляемыми для всех. И кто-то обязательно разобьется. Я рассматриваю это как свой первый опыт на мокрой трассе, первый опыт с промежуточными шинами – все было по-новому. Так что в некотором смысле это объяснимо. Но мне чуть больше обидно из-за аварии в Лас-Вегасе.

Я контролировал ситуацию и действительно пытался раздвинуть границы в квалификации. Я стремился пройти с «Уильямсом» в третий сегмент. Может, нам не хватало скорости, но я по-настоящему настроился – вероятно, это было слишком.

Я уже выступил здорово, не нужно было так рисковать. Наверное, я неправильно оценил риски. Но такова моя природа – я стараюсь выжать максимум в каждый момент, когда нахожусь в машине.

Это обучение, это опыт, и я очень доволен тем, что сделал за эти девять гонок. В целом картина очень хорошая, если посмотреть. И да, моя мечта сбылась», – сообщил Франко.

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