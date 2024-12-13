Серхио Перес о трудностях в сезоне-2024: «В какой-то момент мы выбрали неправильное направление»

Перес высказался о причинах неудачного сезона-2024.

Пилот «Ред Булл» по итогам прошедшего чемпионата занял лишь 8-е место в общем зачете, а отставание от Макса Ферстаппена составило 285 очков.

Обсуждая причины неудачи Перес выразил сомнения относительно того, что болиды текущего поколения просто не очень хорошо ему подходят:

«Я бы так не сказал. Можно вспомнить сезон-2022, там я участвовал в борьбе за самые высокие места. Я был в борьбе и в сезоне-2023. Да, понятно, что в 2023 году у меня было несколько тяжелых моментов, но потом сезон-2024 тоже начался хорошо. Думаю, что в какой-то момент мы просто выбрали неправильное направление».

По мнению Переса, сильнее всего на ситуацию повлияла большая разница в стилях пилотажа у него и Макса Ферстаппена:

«Подобная ситуация может намного сильнее влиять на одного, чем на другого. На меня это (особенности поведения болида «Ред Булл ») повлияло намного сильнее, чем на Макса – как раз из-за отличий в стиле пилотажа. Он сумел справиться с нейтральным балансом болида, а я нет. Именно в этом кроется ключевая причина отставания».

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