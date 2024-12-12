Лаура Мюллер станет первой женщиной-гоночным инженером в истории «Ф-1» (Marca)
Мюллер – первая женщина на посту гоночного инженера пилота «Ф-1» в истории.
Эстебан Окон, покинувший «Альпин», работал на постсезонных тестах за «Хаас» с Лаурой Мюллер в качестве гоночного инженера.
По информации Marca, Мюллер сохранит данную позицию и во время этапов 2025 года, что сделает ее первой женщиной на должности гоночного инженера в истории «Формулы-1».
Лаура обучалась в Мюнхенском техническом университете, после чего начала карьеру в автоспорте. Специалистка трудилась в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а с 2022 года была перформанс-инженером в «Хаасе».
Команда пока не подтвердила данную информацию.
В «Ф-1» внезапный дебютант: сын легенды MotoGP. Ради его тестов выгнали бывшего лидера
Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем