Лаура Мюллер станет первой женщиной-гоночным инженером в истории «Ф-1» (Marca)

Мюллер – первая женщина на посту гоночного инженера пилота «Ф-1» в истории.

Эстебан Окон , покинувший «Альпин », работал на постсезонных тестах за «Хаас » с Лаурой Мюллер в качестве гоночного инженера.

По информации Marca, Мюллер сохранит данную позицию и во время этапов 2025 года, что сделает ее первой женщиной на должности гоночного инженера в истории «Формулы-1».

Лаура обучалась в Мюнхенском техническом университете, после чего начала карьеру в автоспорте. Специалистка трудилась в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ), а с 2022 года была перформанс-инженером в «Хаасе».

Команда пока не подтвердила данную информацию.

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