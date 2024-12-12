Ландо Норрис: «Гонщик «Ф-1» лжет, если говорит о тяжелом календаре, это просто чушь. В следующий раз пусть заткнется»

Норрис сообщил, что насыщенное расписание не является проблемой для гонщиков.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис отреагировал на мнение о том, что ему и коллегам трудно выдерживать календарь из 24 Гран-при.

«Нет. Он не тяжелый для нас, гонщиков. Если гонщик говорит, что календарь тяжелый, он лжет. Это просто чушь. Мы живем прекрасной жизнью, нам платят отличные деньги.

Механики и инженеры – вот у кого более поздние перелеты. Они путешествуют худшими рейсами, работают гораздо больше дней, чем мы, пилоты.

В следующий раз, когда гонщик будет жаловаться, скажите ему, чтобы заткнулся», – заявил Норрис.

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