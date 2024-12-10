Мартин Брандл: «Браун и Стелла – инь и ян, работающие в унисон в «Макларене»

Брандл оценил дуэт боссов, приведших «Макларен» к чемпионству.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл порассуждал о синергии между менеджерами «Макларена», которая стала одной из причин возрождения команды и завоевания Кубка конструкторов.

«Лидеры «Макларена» в лице исполнительного директора Зака Брауна и руководителя команды Андреа Стеллы сработали крайне здорово.

Зак – нацеленный на успех человек, фанат автоспорта с сильным коммерческим мышлением, а Андреа – спокойный, прагматичный, с многолетним техническим опытом, столь же уважаемый. Безусловно, это инь и ян, работающий в унисон.

Они оба порождают лояльность и ведут за собой, благодаря чему объединили прекрасных работников, обеспеченных нужными инструментами и оборудованием, должным образом финансируемых, в единую сплоченную силу.

Команда «Макларен» нуждалась в этом после 26 лет засухи, но столь же впечатляющая «Феррари » подобралась близко.

Кроме того, владельцы и коммерческие партнеры «Макларена», в особенности мажоритарные владельцы из Бахрейна, были чрезвычайно благосклонны и терпеливы, когда случались пугающе скудные на результаты времена, а теперь с благодарностью пожинают плоды.

Команда стала девятой в Кубке конструкторов-2017 и была последней совсем недавно – в начале сезона-2023», – написал Брандл.

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