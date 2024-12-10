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Нико Росберг о Хэмилтоне в Абу-Даби: «Пилотаж величайшего в истории, безумный обгон Расселла»

Хэмилтон подтвердил свой статус выступлением в Абу-Даби, уверен Росберг.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг проанализировал четвертое место Льюиса Хэмилтона в последней гонке за «Мерседес» на Гран-при Абу-Даби.

Льюис прорвался с 16-й позиции и опередил напарника Джорджа Расселла на последнем круге.

«Это был пилотаж семикратного чемпиона мира, величайшего в истории – такая гоночная скорость. В конце он обогнал Джорджа, при этом Джордж стартовал сразу за лидерами, а Льюис в хвосте. Феноменальный пилотаж в исполнении Льюиса.

[Обгон Расселла] был безумным! То, как он поравнялся – совершенство. Проехал всю эту секцию и обогнал по внешней – потрясающе. Пилотаж семикратного чемпиона мира. Уважение», – отметил Нико.

Немецкий экс-гонщик и инвестор сообщил, что также испытал сильные эмоции из-за ухода бывшего напарника из «Мерседеса»:

«Даже для меня момент получился эмоциональным, ведь я наблюдал за всем вблизи, и это величайшее партнерство в истории «Формулы-1». Безумие, что оно подходит к концу. Кроме того, он был с семьей «Мерседеса» чуть ли не 30 лет.

И, опять же, я был там. Мы начали соревноваться, когда нам было по 12 лет, я был там с самого начала, поэтому у меня тоже мурашки при мысли обо всем этом.

Безусловно, он из них величайших талантов от природы, что когда-либо видела «Формула-1», если не величайший. Просто невероятно. Было столько случаев, когда мы пилотировали одинаковые болиды. Ты выезжаешь, возвращаешься, смотришь на данные, на то, что он делал с болидом, и думаешь: «Это даже не человек. Что это такое?» А я тоже был приличным пилотом, так что много раз думал: «Безумие».

Ему прекрасно удалось выстроить свою жизнь вокруг успеха, потому что мы много раз видели, как очень талантливый гонщик может выиграть один титул. Чтобы взять семь, должен быть полный контроль над жизнью, над личной жизнью, все должно быть выстроено вокруг гонок, и ему тоже удалось.

Он справился со всеми трудностями – были взлеты и падения – и за это тоже огромное уважение. Ведь это непросто, учитывая его происхождение и все такое, непросто. Это безумный мир, и он справился фантастически».

Прощальное радио Хэмилтона «Мерседесу»: «То, что началось как прыжок веры, стало путешествием в учебники истории»

Льюис Хэмилтон об обгоне Расселла на последнем круге: «Подумал, что должен это сделать. Сейчас или никогда»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoНико Росберг
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
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