Льюис Хэмилтон об обгоне Расселла на последнем круге: «Подумал, что должен это сделать. Сейчас или никогда»

Хэмилтон рассказал об обгоне Расселла на последнем круге Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Мерседеса », который провел свою последнюю гонку за немецкую команду, на этапе в Абу-Даби сумел прорваться вперед после старта с 16-й позиции. И на последнем круге Льюис сумел догнать и обогнать своего напарника.

«Джордж пилотировал очень хорошо, хотя понятно, что стартовал он намного выше меня. Так что отыграть эти 14 секунд отставания было очень непросто, Джордж проезжал свои круги в хорошем темпе.

Так что от меня потребовался идеальный пилотаж – я должен был круг за кругом демонстрировать очень высокий темп, как это было в Лас-Вегасе. Я начал сильно отыгрываться, а потом остановился – так что мне была нужна уверенность в том, что я продолжу хотя бы понемногу сокращать отрыв.

И по-настоящему догнал Джорджа я только на последнем круге. И подумал: «Я должен это сделать. Сейчас или никогда». И я пошел на обгон.

Не то чтобы мне не хватало уверенности – я всегда был в себе уверен. Но да, было приятно закончить все сильной гонкой, которую провел в напряжении и не допуская ошибок», – рассказал Хэмилтон.

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