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  • Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтону лучше как следует подготовиться. Ведь в «Ф-1» есть настоящий монстр квалификации – и это Леклер»
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Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтону лучше как следует подготовиться. Ведь в «Ф-1» есть настоящий монстр квалификации – и это Леклер»

Альберс прогнозирует трудности для Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюису будет очень непросто соперничать с Шарлем Леклером в «Феррари», поскольку монегаск, по мнению Альберса, является лучшим в «Ф-1» по скорости в квалификациях.

«Хэмилтону лучше бы как следует подготовиться. Потому что если в «Формуле-1» и есть настоящий монстр квалификаций – то это Леклер. Я даже думаю, что если поставить рядом Леклера и Ферстаппена, то у Макса будут проблемы.

Тем не менее, у Леклера не будет преимущества ни на длинной дистанции, ни в самих гонках или их понимании, ни в мастерстве обгонов, ни в умении вести борьбу или демонстрировать стабильность выступлений. Во всем этом Ферстаппен выше уровнем в сравнении с Леклером. Но когда начинается квалификация, Леклер превращается в настоящего монстра», – рассказал Альберс.

Хэмилтон в этом году провалил квалы в «Ф-1» – и возненавидел болид. А в чем дело?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФеррари
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoКристиан Альберс
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