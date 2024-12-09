Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтону лучше как следует подготовиться. Ведь в «Ф-1» есть настоящий монстр квалификации – и это Леклер»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюису будет очень непросто соперничать с Шарлем Леклером в «Феррари», поскольку монегаск, по мнению Альберса, является лучшим в «Ф-1» по скорости в квалификациях.
«Хэмилтону лучше бы как следует подготовиться. Потому что если в «Формуле-1» и есть настоящий монстр квалификаций – то это Леклер. Я даже думаю, что если поставить рядом Леклера и Ферстаппена, то у Макса будут проблемы.
Тем не менее, у Леклера не будет преимущества ни на длинной дистанции, ни в самих гонках или их понимании, ни в мастерстве обгонов, ни в умении вести борьбу или демонстрировать стабильность выступлений. Во всем этом Ферстаппен выше уровнем в сравнении с Леклером. Но когда начинается квалификация, Леклер превращается в настоящего монстра», – рассказал Альберс.
Хэмилтон в этом году провалил квалы в «Ф-1» – и возненавидел болид. А в чем дело?
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