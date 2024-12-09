«Я не знаю ответа, решение за руководством «Ред Булл». Лоусону не гарантировано место в «Ф-1» в 2025 году

Лиам Лоусон пока не уверен в сохранении места в «Ф-1» в 2025 году.

Пилот «РБ» считается главным кандидатом на то, чтобы занять место в «Ред Булл» и стать новым напарником Макса Ферстаппена. Решение по составу обеих команд должно быть принято в ближайшие дни.

При этом Лоусон отметил, не собирается забегать вперед и что на данный момент у него вообще нет контракта на выступления в «Формуле-1» в следующем сезоне.

«Я не знаю ответа на этот вопрос. Я могу сказать, что отдал всего себя и выложился на максимуме в абсолютно каждой сессии, которую в этом сезоне провел за рулем болида «РБ». Решение остается за руководством «Ред Булл », посмотрим», – рассказал Лоусон.

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