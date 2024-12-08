Серхио Перес о сходе: «Мне кажется, проблема с приводом возникла до инцидента с Боттасом»

Перес объяснил сход с дистанции Гран-при Абу-Даби поломкой болида.

Пилот «Ред Булл » не смог продолжить борьбу, сойдя уже на первом круге – после того, как контакт с болидом Валттери Боттаса закончился разворотом и поломкой машины.

При этом, по словам Переса , поломка его болида могла возникнуть еще до контакта, так что причиной схода стала не авария.

«Я не видел Валттери. Я пытался войти в поворот, но в последний момент получил удар в заднюю ось болида. Ну а затем машина просто перестала ехать.

Вообще мне кажется, что проблемы с приводом возникли даже раньше, потому что при каждом переключении на повышенную передачу привод переставал работать. Думаю, проблема возникла до инцидента.

В данный момент я не знаю, что ждет меня в будущем. Я лишь знаю, что у меня есть контракт на следующий сезон. И если только ситуация кардинально не изменится в ближайшие дни, я продолжу выступать и в следующем сезоне.

Рассматриваю ли я возможность уйти самому? Нет. Опять же, в данный момент у меня есть контракт, который мы подписали по ходу этого сезона, по условиям которого я должен выступать за команду на протяжении двух последующих сезонов. Посмотрим, что случится дальше и как пройдут обсуждения в ближайшие дни», – рассказал Перес.

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