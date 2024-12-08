  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Серхио Перес о сходе: «Мне кажется, проблема с приводом возникла до инцидента с Боттасом»
2

Серхио Перес о сходе: «Мне кажется, проблема с приводом возникла до инцидента с Боттасом»

Перес объяснил сход с дистанции Гран-при Абу-Даби поломкой болида.

Пилот «Ред Булл» не смог продолжить борьбу, сойдя уже на первом круге – после того, как контакт с болидом Валттери Боттаса закончился разворотом и поломкой машины.

При этом, по словам Переса, поломка его болида могла возникнуть еще до контакта, так что причиной схода стала не авария.

«Я не видел Валттери. Я пытался войти в поворот, но в последний момент получил удар в заднюю ось болида. Ну а затем машина просто перестала ехать.

Вообще мне кажется, что проблемы с приводом возникли даже раньше, потому что при каждом переключении на повышенную передачу привод переставал работать. Думаю, проблема возникла до инцидента.

В данный момент я не знаю, что ждет меня в будущем. Я лишь знаю, что у меня есть контракт на следующий сезон. И если только ситуация кардинально не изменится в ближайшие дни, я продолжу выступать и в следующем сезоне.

Рассматриваю ли я возможность уйти самому? Нет. Опять же, в данный момент у меня есть контракт, который мы подписали по ходу этого сезона, по условиям которого я должен выступать за команду на протяжении двух последующих сезонов. Посмотрим, что случится дальше и как пройдут обсуждения в ближайшие дни», – рассказал Перес.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер взлетел на подиум с 19-го! Ферстаппен вынес «Макларен» на старте!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoВалттери Боттас
logoРед Булл
logoЗаубер
logoГран-при Абу-Даби
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА
220 минут назад
Джордж Расселл: «Я рад за Хэмилтона. Он отлично провел свою последнюю гонку за «Мерседес» и заслуженно финишировал впереди меня»
328 минут назад
Ландо Норрис: «Гонка в Мексике доказала, что Ферстаппен не всегда идеален. Я провел свой лучший сезон, но этого недостаточно»
649 минут назад
Пьер Гасли: «Зимой буду чувствовать себя спокойнее. «Альпин» движется в правильном направлении»
2сегодня, 18:52
Карлос Сайнс: «Считаю «Феррари» одним из фаворитов следующего сезона. И горжусь своим вкладом в работу команды»
5сегодня, 18:38
Чемпионское фото «Макларена» после Гран-при Абу-Даби
6сегодня, 18:23Фото
Макс Ферстаппен выступил в защиту Переса: «Порой люди уж слишком к нему строги»
12сегодня, 18:17
Тото Вольфф: «Буду стараться поддерживать связь с Хэмилтоном»
1сегодня, 18:16
Гельмут Марко: «Пиастри мог оставить больше места Ферстаппену. Стюарды «тупые идиоты»? Это не очень дипломатично»
11сегодня, 17:57
Валттери Боттас: «Переход в «Заубер» был ошибкой. Был четкий план, но после ухода Вассера он отправился в мусорку»
3сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10