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Зак Браун о победе «Макларена» в Кубке конструкторов: «Худшие два часа в моей жизни. Был готов к сердечному приступу»

Браун сказал, что был готов к сердечному приступу в ожидании титула «Макларена» .

Исполнительный директор «Макларена» рассказал, что с большим переживанием следил за Гран-при Абу-Даби, по итогам которого его команда одержала победу в Кубке Конструкторов.

«Худшие два часа в моей жизни. Ландо [Норрис] блестяще пилотировал. Нам не повезло со стартом Оскара [Пиастри, в которого врезался Макс Ферстаппен], но команда действовала безупречно. Пит-стоп прошел великолепно. Думаю, я единственный был готов к сердечному приступу в течение около двух часов», – сказал Браун.

Также Зак поделился мнением о выступлении Ландо Норриса, который ранее заявил, что намерен стать лучшим в следующем году:

«В этой гонке он нас выручил. Провел ее без единой ошибки, мы же беспокоились о появлении машины безопасности. Я переживал обо всем, а он проехал безупречно. В следующем году постараемся повторить успех в Кубке конструкторов и забрать победу в личном зачете. Я позволю Оскару и Ландо разобраться с этим.

Он [Норрис] приложит все усилия. И с учетом его нынешней динамики развития я бы не стал ставить против него».

Браун отдельно подчеркнул роль руководителя команды Андреа Стеллы:

«Он невероятный лидер. Он подает другим пример, дает полномочия [нужным] людям, он хорошо разбирается в вопросах техники и мотивирует всех выкладываться на максимум. Сегодня вы могли наблюдать это».   

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Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл последнюю гонку сезона, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoОскар Пиастри
logoЗак Браун
logoАндреа Стелла
logoФормула-1
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoГран-при Абу-Даби
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