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Карлос Сайнс о карьере в «Феррари»: «За эти четыре года я получил возможность выиграть свои первые гонки в «Ф-1»

Сайнс провел последний Гран-при за «Феррари».

Испанец, который в следующем году продолжит карьеру в «Уильямсе», сумел завершить Гран-при Абу-Даби на второй позиции.

Подводя итоги сезона и своего отрезка в «Феррари» в целом Карлос отметил, что благодарен команде за все и надеется в будущем подняться на такие позиции с «Уильямсом».

«Немного смешанные чувства, но в конечном счете я думаю, что второе место – это максимум, чего мы могли сегодня добиться, учитывая темп Ландо Норриса и «Макларена».

Я выложился на полную, особенно на первом отрезке. Казалось, что мы можем держаться с соперниками в одном темпе, но как только мы перешли на шины «хард», соперники начали отрываться от нас, отыгрывая по 0,1-0,2 секунды на каждом круге. Так что они были вне нашей досягаемости.

Прежде всего, мои поздравления «Макларену», они заслужили эту победу в чемпионате. В последние две трети этого сезона они были просто великолепны.

Со своей же стороны мы можем гордиться тем, какие усилия прикладывали для того, чтобы добиться успеха в этом чемпионате. Это был тяжелый сезон, но нам определенно есть чем гордиться.

Понятно, что круг возвращения в боксы получился очень эмоциональным, мы много общались с моим гоночным инженером. И в то же время я очень благодарен за то, что в течение этих четырех лет у меня была возможность быть частью этой потрясающей команды.

Я получил возможность выиграть свои первые гонки за карьеру в «Ф-1», выиграть свои первые подиумы. Я доказал и себе, и всем остальным, что способен бороться за победы и подиумы за рулем подходящей машины. И моей целью со следующего сезона будет постараться вместе с командой помочь «Уильямсу» подняться на те позиции, на которых эта команда и должна находиться», – рассказал Сайнс.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoКарлос Сайнс
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