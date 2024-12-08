Ландо Норрис: «Были возможности перейти в другие команды и выигрывать гонки раньше, но я верил в «Макларен»
Ландо Норрис подвел промежуточные итоги своих выступлений за «Макларен» перед Гран-при Абу-Даби – британская команда в шаге от завоевания первого Кубка конструкторов с 1998 года.
«Это были очень веселые годы. Да, старт прошлого сезона не назвать отличным, но я пережил классные моменты. С [Карлосом Сайнсом] мы добивались прогресса, откатывались назад, добивались прогресса и откатывались назад. Не получалось собрать все воедино, продолжить рост. Было тяжело сломать этот барьер и приблизиться к «Феррари», «Мерседесу» и «Ред Булл», ведь эти команды доминировали в «Формуле-1» так долго.
Теперь мы не только сломали этот барьер за последние полтора года, мы добрались до вершины и стали лучшей командой. Мы лидируем и, надеюсь, одержим победу.
Не думаю, что со стороны люди в достаточной степени признают заслуги «Макларена», моей команды в свете того, как получилось перевернуть ситуацию. «Ф-1» – непростой спорт. Может, временами это кажется легким со стороны. Даже я иногда думаю, что какие-то вещи являются простыми.
Но можно лишь снять шляпу перед всей командой за то, что мы опередили «Феррари», перевернули ситуацию за последнюю пару лет, догнали «Ред Булл» и Макса [Ферстаппена], который год назад доминировал в каждой гонке.
Поменялось многое. Какие-то люди пришли, другие ушли, Андреа [Стелла] проявил себя невероятным образом. Я был на этом пути с Заком [Брауном], мы вместе прошли через многое, через взлеты и падения, через эмоциональные моменты.
Восхождение получилось длительным – было весело, мне действительно нравилось, я получал удовольствие. Я больше всего горжусь, больше всего счастлив потому, что я все еще тут, что я все еще в цвете папайи.
Ведь я многие годы верил в команду. У меня были возможности не быть в цвете папайи и, возможно, выигрывать гонки на более ранней стадии своей карьеры и все такое. У меня были такие возможности, однако я верил и просто хотел сделать это с «Маклареном».
Я хотел сделать это с теми ребятами, которые предоставили мне шанс в «Формуле-1». И насколько мы не думали, что подобное возможно в этом году, настолько сильно мы надеемся на грядущий сезон. Можно сказать, у нас есть следующая цель на бумаге.
Если получится [выиграть Кубок конструкторов] сейчас, это станет даже более значимым достижением. Дело еще не сделано, и Андреа будет рад, что я так говорю, однако я горжусь многолетним путем с «Маклареном» и буду очень счастлив, когда, надеюсь, все завершится», – заявил Ландо.
Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби
Норрис и Леклер разыграют вице-чемпионство, 3 команды – 6-е место в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий