Ландо Норрис: «Были возможности перейти в другие команды и выигрывать гонки раньше, но я верил в «Макларен»

Норрис сообщил о вере в «Макларен», несмотря на предложения конкурентов.

Ландо Норрис подвел промежуточные итоги своих выступлений за «Макларен» перед Гран-при Абу-Даби – британская команда в шаге от завоевания первого Кубка конструкторов с 1998 года.

«Это были очень веселые годы. Да, старт прошлого сезона не назвать отличным, но я пережил классные моменты. С [Карлосом Сайнсом ] мы добивались прогресса, откатывались назад, добивались прогресса и откатывались назад. Не получалось собрать все воедино, продолжить рост. Было тяжело сломать этот барьер и приблизиться к «Феррари», «Мерседесу » и «Ред Булл », ведь эти команды доминировали в «Формуле-1» так долго.

Теперь мы не только сломали этот барьер за последние полтора года, мы добрались до вершины и стали лучшей командой. Мы лидируем и, надеюсь, одержим победу.

Не думаю, что со стороны люди в достаточной степени признают заслуги «Макларена», моей команды в свете того, как получилось перевернуть ситуацию. «Ф-1» – непростой спорт. Может, временами это кажется легким со стороны. Даже я иногда думаю, что какие-то вещи являются простыми.

Но можно лишь снять шляпу перед всей командой за то, что мы опередили «Феррари», перевернули ситуацию за последнюю пару лет, догнали «Ред Булл» и Макса [Ферстаппена], который год назад доминировал в каждой гонке.

Поменялось многое. Какие-то люди пришли, другие ушли, Андреа [Стелла] проявил себя невероятным образом. Я был на этом пути с Заком [Брауном], мы вместе прошли через многое, через взлеты и падения, через эмоциональные моменты.

Восхождение получилось длительным – было весело, мне действительно нравилось, я получал удовольствие. Я больше всего горжусь, больше всего счастлив потому, что я все еще тут, что я все еще в цвете папайи.

Ведь я многие годы верил в команду. У меня были возможности не быть в цвете папайи и, возможно, выигрывать гонки на более ранней стадии своей карьеры и все такое. У меня были такие возможности, однако я верил и просто хотел сделать это с «Маклареном».

Я хотел сделать это с теми ребятами, которые предоставили мне шанс в «Формуле-1». И насколько мы не думали, что подобное возможно в этом году, настолько сильно мы надеемся на грядущий сезон. Можно сказать, у нас есть следующая цель на бумаге.

Если получится [выиграть Кубок конструкторов] сейчас, это станет даже более значимым достижением. Дело еще не сделано, и Андреа будет рад, что я так говорю, однако я горжусь многолетним путем с «Маклареном» и буду очень счастлив, когда, надеюсь, все завершится», – заявил Ландо.

Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби

Норрис и Леклер разыграют вице-чемпионство, 3 команды – 6-е место в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби