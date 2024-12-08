Формула-2. Абу-Даби. Дюрксен выиграл последнюю гонку сезона, Бортолето стал 2-м и взял титул, Версхор – 3-й, Бермэн – 5-й, Аджар – 19-й

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен одержал победу в последней гонке «Формулы-2» сезона-2024 в Абу-Даби.

Гонщику «Инвикты» Габриэлу Бортолето хватило второго места для завоевания чемпионства. Его соперник Изак Аджар из «Кампоса » заглох на старте и финишировал последним, 19-м.

Третье место на подиуме занял представитель «МП Моторспорт» Рихард Версхор , пилот «Премы» Оливер Бермэн стал пятым, его напарник Андреа Кими Антонелли пропустил заезд из-за плохого самочувствия.

Бортолето заработал 214,5 очка в 2024 году, Аджар – 192. В топ-5 также вошли Пауль Арон («Хайтек», 163), Зейн Мэлоуни («Роден», 140) и Джек Кроуфорд («ДАМС », 125). Антонелли завершил сезон шестым (113 балла), Бермэн – 12-м (75).

«Инвикта» завоевала командный титул (288,5 очка), опередив «Кампос (254), «МП Моторспорт» (220,5), «Хайтек» (202) и «Прему» (194).

Бортолето стал чемпионом «Ф-2» в дебютный сезон

Формула-2. Абу-Даби. Марти выиграл 1-ю гонку, Бортолето – 2-й, Аджар – 5-й, Арон потерял шансы на титул после дисквалификации

Формула-2. Абу-Даби. Мартен выиграл последнюю квалификацию сезона, Бортолето – 2-й, Арон – 3-й, Аджар – 4-й