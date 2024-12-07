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Кристиан Хорнер: «Разочарованы пятым местом, но Ферстаппен сумел спасти ситуацию, поймав машину, которая уже ушла в скольжение»

Хорнер оценил выступление команды в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что команда рассчитывала на большее, чем пятое место Макса Ферстаппена и десятое место Серхио Пероес.

При этом Хорнер отметил мастерство Ферстаппена, который успел поймать отправившуюся в занос машину и избежал серьезной аварии – инцидент произошел в конце первого быстрого круга Макса в третьем сегменте.

«Первая попытка смотрелась нормально, но затем у Макса случился очень неприятный момент в последнем повороте. Но Макс сумел спасти ситуацию, поймав машину, которая уже ушла в скольжение. И да, Макс без сомнения атаковал на пределе.

Но вот в финальной попытке машина так и не ожила, не заработала. Макс не был быстрее конкурентов нигде, кроме как раз последнего поворота. Так что да, мы разочарованы пятым местом. Однако на этой трассе возможно обгонять, так что посмотрим, что мы сможем сделать завтра.

Я думаю, что ключевое значение будут иметь стратегия и износ шин. Так что посмотрим. Нико Хюлькенберг выступил очень хорошо. И оказался на четвертой позиции. Также продолжается и борьба за Кубок конструкторов. Как бы то ни было, мы будем заниматься своими делами, а там посмотрим, чем все закончится», – рассказал Хорнер.

Сенсация в финальной квале «Ф-1»: «Хаас» на втором ряду и выше Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoРед Булл
logoКристиан Хорнер
logoСерхио Перес
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoМакс Ферстаппен
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