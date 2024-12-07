Шарль Леклер о шансах «Феррари» на победу в Кубке конструкторов: «Я верю в чудеса»
Пилот «Феррари» неудачно выступил в квалификации, не сумев пройти в третий сегмент. Из-за чего, с учетом штрафа в 10 позиций за замену батареи ERS, начнет гонку с последнего места.
При этом «Феррари» для победы в Кубке конструкторов по итогам Гран-при Абу-Даби нужно набрать на 22 очка больше «Макларена», чьи пилоты будут стартовать с первого ряда.
«Я верю в чудеса. И да, опять же, порой обстоятельства осложняют тебе жизнь, это уж точно.
С учетом моего штрафа в 10 позиций на стартовой решетке, нам в любом случае было бы непросто, но я все равно вижу возможность в итоге добиться чего-то особенного для «Феррари», и сделаю все возможное, чтобы это стало реальным. И я буду верить в это до самого последнего круга гонки – случиться может что угодно.
На тренировках у нас был неплохой гоночный темп. Хотя «Макларен», конечно, смотрелся намного. Но, опять же, после третьей практики мы сильно изменили настройки болида – и, как мне кажется, сделали шаг в правильном направлении. Ну и ситуация с износном шин у нас была лучше, чем у других команд. Так что я ожидаю, что завтра смогу финишировать на достаточно высокой позиции», – рассказал Леклер.
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