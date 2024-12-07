Леклер посвятил уходящему из «Феррари» Сайнсу шлем для Гран-при Абу-Даби
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подготовил особый шлем для Гран-при Абу-Даби в честь Карлоса Сайнса.
Уик-энд станет последним для Сайнса в Скудерии, со следующего года он будет выступать за «Уильямс». Напарники провели вместе четыре сезона.
На шлеме Леклера разместили надпись «Большое спасибо, Карлос» на испанском, в которую вписали стилизованные пятерки с лого 55-го номера, а также перец чили – фирменный знак Сайнса.
Сам Карлос также подготовил особую ливрею с фотографиями своих побед и благодарностью «Феррари» на итальянском.
Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби
Карлос Сайнс о Хэмилтоне в «Феррари»: «Сомневаюсь, что семикратному чемпиону «Ф-1» нужны советы от меня»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости