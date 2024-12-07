Леклер посвятил уходящему из «Феррари» Сайнсу шлем для Гран-при Абу-Даби

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подготовил особый шлем для Гран-при Абу-Даби в честь Карлоса Сайнса .

Уик-энд станет последним для Сайнса в Скудерии, со следующего года он будет выступать за «Уильямс ». Напарники провели вместе четыре сезона.

На шлеме Леклера разместили надпись «Большое спасибо, Карлос» на испанском, в которую вписали стилизованные пятерки с лого 55-го номера, а также перец чили – фирменный знак Сайнса.

Сам Карлос также подготовил особую ливрею с фотографиями своих побед и благодарностью «Феррари» на итальянском.

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Фото: соцсети команды «Феррари»