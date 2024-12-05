Карлос Сайнс о Хэмилтоне в «Феррари»: «Сомневаюсь, что семикратному чемпиону «Ф-1» нужны советы от меня»
Испанец на Гран-при Абу-Даби проведет свой последний этап в составе Скудерии, а в следующем сезоне будет выступать за «Уильямс».
Сайнса просили, что бы он мог посоветовать Льюису Хэмилтону, который приходит на его место, на что Карлос выразил сомнение в том, что семикратному чемпиону «Формулы-1» нужны подобные советы от кого-либо.
«Честно говоря, я сомневаюсь, что семикратному чемпиону «Формулы-1», который уже менял команду в прошлом, нужны советы от меня.
Единственное, что я могу посоветовать Льюису – это получать удовольствие. «Феррари» – это невероятное место, невероятная команда для выступлений, быть ее частью это нечто особенное.
Уверен, что тифози и все болельщики «Феррари» устроят ему замечательный прием, и то же касается инженеров, механиков, вообще всех сотрудников «Феррари». Потому что нет ничего лучше, чем быть гонщиком «Феррари» в «Формуле-1». И да, я уверен, Льюису все понравится», – рассказал Сайнс.
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