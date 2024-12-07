Йос Ферстаппен: «Чушь собачья, что Макс станет медленнее с ребенком. Он уже в Бразилии знал, что будет отцом»

Ферстаппен-старший прокомментировал новость о будущем отцовстве Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что думает о предстоящем появлении ребенка у своего сына – гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена – и его подруги Келли Пике.

«Конечно, я уже знаю, каково быть дедушкой, ведь у сестры Макса Виктории трое детей. Но в конечном счете это главное в жизни, не так ли?

Достижения Макса на трассе – это замечательно, но создание семьи, появление детей – по-настоящему прекрасный опыт», – сказал нидерландец.

Йос отреагировал на мнение о том, что с ребенком Макс станет медленнее:

«Да нет, это чушь собачья. На мой взгляд, это лишь добавляет мотивации. Меня это не беспокоило. Макс уже какое-то время знал, что станет отцом. Просто посмотрите, как он выиграл в Бразилии . Он знал уже тогда.

И я тоже знал. Может, прозвучит безумно, но я знал еще до того, как он мне сказал. Я не тупой и понимал, что к этому шло. Я хорошо знаю своего сына, и мне стоило просто взглянуть ему в лицо.

Я очень счастлив за него. Конечно, есть и хлопоты, но ему нужно это испытать. На прошлой неделе его мать и Виктория были в Катаре , он тоже им сказал. Так что это была особенная неделя».

Макс Ферстаппен и Келли Пике объявили, что ждут ребенка