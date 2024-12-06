Кристиан Хорнер: «Вольффу нравится ненавидеть меня»

Хорнер считает, что Тото Вольфф получает удовольствие от ненависти к нему .

Руководитель «Ред Булл» поделился мнением о своих отношениях с шефом «Мерседеса» Тото Вольффом .

В сезоне-2021 между Хорнером и Вольффом чувствовалось напряжение на фоне борьбы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул. Спустя несколько сезонов конфликт двух боссов, казалось, остался в прошлом.

Однако недавно австриец назвал коллегу из «Ред Булл » «маленьким тявкающим терьером». Так Вольфф вступился за пилота Джорджа Расселла в его споре с Максом Ферстаппеном и «Ред Булл». В ответ Кристиан заявил, что лучше будет терьером, чем волком (по-английски «волк» – wolf, что созвучно фамилии руководителя «Мерседеса »).

«Я правда не знаю [что сказать по этому поводу]. Все должно сводиться к действиям на трассе. Это своего рода отношения, сочетающие в себе любовь и ненависть. Думаю, Вольффу нравится ненавидеть меня. Что-то в этом духе.

Полагаю, сейчас у него больше других забот – знаете там, последняя гонка Льюиса за их команду. Да, думаю, им лучше отпраздновать это, вместо того чтобы сосредоточиться на другом», – отметил Хорнер.

Тото Вольфф о Хорнере: «Маленький тявкающий терьер. Как ты смеешь комментировать душевное состояние Расселла?»

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?