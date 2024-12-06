Кристиан Хорнер: «Ферстаппен никогда не врет, всегда говорит правду»

Хорнер убежден, что Ферстаппен не лжет о трениях с Расселлом.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер сообщил, что на 100 процентов верит своему пилоту Максу Ферстаппену в конфликте с гонщиком «Мерседеса » Джорджем Расселлом .

«Дополнительная мотивация Максу почти не требуется. Вот в чем особенность Макса – он говорит напрямую, говорит как есть. Он никогда не врет, всегда говорит правду.

Он не был единственным человеком, кто находился в той комнате стюардов. И другие люди были в равной степени удивлены развитием событий.

Макс есть Макс. В том числе это определяет его, делает его собой. И делает его тем гонщиком, которым он является. Он бы точно не сорвал. На самом деле это молодой человек с большим сердцем. Разумеется, много чего было сказано, но это сезон пантомимы», – сказал Хорнер.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?

Макс Ферстаппен о Расселле: «Он подлец и предатель. Не стоит тратить время на обсуждение таких людей, они того не стоят»