Кристиан Хорнер: «Ферстаппен никогда не врет, всегда говорит правду»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что на 100 процентов верит своему пилоту Максу Ферстаппену в конфликте с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом.
«Дополнительная мотивация Максу почти не требуется. Вот в чем особенность Макса – он говорит напрямую, говорит как есть. Он никогда не врет, всегда говорит правду.
Он не был единственным человеком, кто находился в той комнате стюардов. И другие люди были в равной степени удивлены развитием событий.
Макс есть Макс. В том числе это определяет его, делает его собой. И делает его тем гонщиком, которым он является. Он бы точно не сорвал. На самом деле это молодой человек с большим сердцем. Разумеется, много чего было сказано, но это сезон пантомимы», – сказал Хорнер.
Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?
Макс Ферстаппен о Расселле: «Он подлец и предатель. Не стоит тратить время на обсуждение таких людей, они того не стоят»
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