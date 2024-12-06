Зак Браун: «Штраф Леклера «Макларену» явно не навредит. Но мы хотим победить своих соперников на трассе»

Браун высказался о шансах «Макларена» на Гран-при Абу-Даби.

Исполнительный директор британской команды признал, что шансы «Макларена » на победу в Кубке конструкторов выросли после того, как Шарль Леклер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке за замену батареи ERS.

«Макларен» выиграет Кубок конструкторов, если по итогам Гран-при Абу -Даби уступит «Феррари» не более 21 балла.

«Штраф Леклера нам явно не навредит. Но у «Феррари» очень быстрая машина. Например, Макс Ферстаппен выигрывал и после старта с 17-й позиции. Хотя, конечно, при других обстоятельствах. Как бы то ни было, мы хотим победить наших соперников на трассе [а не из-за сторонних факторов].

Для нас это очень важный гоночный уик-энд. И важно то, что мы собираемся в первую очередь участвовать в гонках – как это было и на 23 предыдущих Гран-при. Как только мы начнем что-то делать иначе – это будет ошибкой. Конечно, в гонке мы будем обращать внимание на то, как идут дела у машин «Феррари», но прямо сейчас команда работает как обычно.

Что касается соперничества Ландо и Макса, то мы уже видели, как Норрис неоднократно жестко боролся с Ферстаппеном на трассе. У Ландо другой характер. И все свои аргументы он будет высказывать непосредственно на трассе, а не давая различные комментарии в прессе. Такова его природа. И я думаю, что Ландо только учиться тому, как бороться с Максом.

Ландо старается жестко бороться с Максом, понимая, что противник не будет оставлять ему много места на трассе, что нужно стараться избегать столкновений. И Ландо нужно будет решить, как именно он собирается бороться с Максом уже в следующем сезоне», – рассказал Браун.

Финал «Ф-1» интригует: «Макларен» ⚔️ «Феррари» за титул и звание вице-чемпиона у гонщиков