Магнуссен разместил фото семьи на последнем шлеме в «Ф-1»

«Хаас» продемонстрировал шлем Кевина Магнуссена для Гран-при Абу-Даби.

32-летний датчанин покинет «Формулу-1» после этапа в ОАЭ, а в 2025 году будет выступать в гонках на выносливость.

Кевин разместил на ливрее фото и имена своей жены Луизы и дочерей – Лауры и Агнес.

Магнуссен станет пилотом «БМВ» в гонках на выносливость

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?

Фото: соцсети команды «Хаас»