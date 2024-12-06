Магнуссен разместил фото семьи на последнем шлеме в «Ф-1»
«Хаас» продемонстрировал шлем Кевина Магнуссена для Гран-при Абу-Даби.
32-летний датчанин покинет «Формулу-1» после этапа в ОАЭ, а в 2025 году будет выступать в гонках на выносливость.
Кевин разместил на ливрее фото и имена своей жены Луизы и дочерей – Лауры и Агнес.
Магнуссен станет пилотом «БМВ» в гонках на выносливость
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Фото: соцсети команды «Хаас»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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